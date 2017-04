Denuncian recortes no servizo de radioloxía en Ferrol

O sindicato de enfermaría SATSE denuncia recortes nos servizos de radioloxia na antiga residencia Arquitecto Marcide de Ferrol. "Aplicando as medidas anunciadas pola xerencia da área —ao eliminarse tres das dez prazas de enfermeiras neste servizo—, mingua a calidade asistencial", critica o sindicato, que advirte de que enfermeiras do Banco de Sangue-Hematoloxía terán que asumir as súas funcións en determinadas quendas.

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Segundo SATSE, a dirección baséase "unicamente en criterios economicistas" para reducir as prazas nos servizos do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). No que respecta ao servizo de radioloxía, a intención, segundo o sindicato, é aplicar a medida a partir do primeiro de maio. “Tíñamos un servizo eficaz e de calidade e iso necesita do persoal adecuado”, salienta Carolina López, de SATSE, quen denuncia que "a Xunta de Galicia tomou a decisión sen contar coa opinión dos médicos e das enfermeiras".

Estes recortes de persoal suporán que as noites e os dias festivos unha soa enfermeira terá que facerse cargo de dous servizos, o de radioloxía e o de transfusións de sangue afirma Carolina López do SATSE.