A Mariña luguesa e o noroeste da costa da Coruña terá este mércores aviso laranxa por vento forte no mar

A Mariña luguesa e o noroeste da costa da Coruña terán este mércores, 19 de abril, aviso laranxa por vento no mar con intervalos de forza oito.

Aviso para o mércores 19 de abril en Galicia. | Fonte: Europa Press

Segundo o boletín de tempo meteorolóxico publicado por Meteogalicia, recollido por Europa Press, as altas presións ao norte da Península Ibérica e a baixa relativa no norte de África deixarán fortes ventos no extremo norte da Comunidade galega.

Deste xeito, durante toda a xornada o aviso será amarelo no noroeste da provincia da Coruña por refachos superiores aos 70-80 quilómetros por hora principalmente en Ferrol e Ortegal.

Mentres, o aviso será amarelo ata as 15,00 horas deste mércores na Mariña luguesa por vento do nordés forza 7, tras o que pasará a laranxa o resto da xornada por vento de compoñente leste con intervalos de forza oito.

Polo seu lado, o aviso será laranxa todo o mércores no noroeste da costa da Coruña por vento do nordés forza oito, con intervalos de nove en Ferrol e Ortegal.