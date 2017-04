AEMET avisa a 18 provincias, entre elas Lugo e A Coruña, que terán risco por choivas, vento ou fenómenos costeiros

Un total de 18 provincias terá este mércores activados avisos por risco (amarelo) ou risco importante (laranxa) por precipitacións, treboadas, ventos ou fenómenos costeiros, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Ondada na costa de Lugo | Fonte: Europa Press

Así, os fenómenos costeiros afectarán con nivel de risco importante á Coruña, por vento do leste e do nordeste con forza 8, e a Cádiz, que terá vento de Levante con forza 8. Ademais haberá risco (amarelo) por fenómenos costeiros nas provincias de Almería, Granada, Barcelona, Xirona, Murcia, as illas de Mallorca e Menorca, Melilla, Lugo e Asturias.

Tamén se espera risco por fortes ventos con refachos de ata 70 quilómetros por hora en Almería, Cádiz, Málaga, Sevilla, A Coruña e Lugo e activou o aviso por precipitacións para Madrid e Toledo, onde se esperan uns 15 litros por metro cadrado nunha hora. Así mesmo, terán risco por treboadas nas provincias de Ávila, Salamanca, Madrid, Toledo e Cáceres.

Este mércores o AEMET prevé precipitacións localmente fortes na área do centro da Península e vento forte con intervalos de moi forte no Estreito e litorais galego e de Alborán e intervalos de vento forte no Empordán, Baleares e litoral do sueste peninsular.

O ceo estará anubrado en boa parte da franxa central da Península, con precipitacións que estarán acompañadas de treboadas ocasionais, con probabilidade de que sexan localmente fortes en puntos de ambas as mesetas e contorna do Sistema Central.

En boa parte do nordeste peninsular, norte de Canarias e litoral de Alborán espéranse intervalos anubrados e probabilidade dalgunha precipitación débil ocasional e dispersa. No resto do país predominarán os ceos pouco nubrados, con algúns intervalos de nubes medias e altas.

En canto ás temperaturas, o AEMET prevé un descenso térmico na maior parte do país que será notable e localmente extraordinario no interior do terzo oriental da Península. A caída do mercurio tamén poderá ser notable en puntos das illas Canarias máis orientais e de Mallorca e espéranse xeadas en Pireneos.

Finalmente, o vento poderá soprar de compoñente norte en Canarias e con intervalos de intensidade forte, no Empordán, Baleares e litorais cantábrico occidental e de Murcia. Tamén soprará de compoñente leste no resto e será forte con intervalos de moi forte no Estreito e litorais de Galicia e Alborán e os refachos de vento serán moi fortes nas zonas onde haxa treboadas.