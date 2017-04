Un turismo golpea a un neno tras acceder o menor a unha estrada desde o estacionamento dunha parrillada en Lugo

Un neno de tres anos resultou ferido nun accidente de tráfico rexistrado ao golpear un turismo ao menor cando este accedeu a unha estrada desde o estacionamento dunha parrillada en Lugo.

Segundo informou o Concello de Lugo, ás 18,10 horas do martes 18 de abril a Policía Local foi informada da existencia dun accidente de circulación na rúa San Eufrasio.

En concreto, á altura do inmoble número 163 un turismo, conducido por M.G.R., de 37 anos, que circulaba pola estrada LU-530 en dirección ao centro da cidade golpeou a un menor de tres anos.

O neno recibiu asistencia no lugar por persoal dunha ambulancia medicalizada do 061 desprazada ao momento, tras o que foi trasladado ao servizo de urxencias do Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

As mesmas fontes municipais indicaron que o neno accedeu "sen control" desde o estacionamento da parrillada Casa Marcos á zona de circulación.