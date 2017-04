Tribunais.- O xuíz convoca aos pais de Diana Quer para trasladarlles o estado da investigación

O titular do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 de Ribeira (A Coruña), Félix Isaac Alonso Peláez, convocou este mércores aos pais da desaparecida Diana Quer a unha reunión para trasladarlles persoalmente o estado da investigación.

Pais de Diana Quer | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes xudiciais, o encontro ao que están citados tanto Diana López-Pinel como Juan Carlos Quer terá lugar nos xulgados de Ribeira a partir das 12,00 horas.

A madrileña Diana Quer desapareceu na madrugada do 22 de agosto de 2016 tras asistir ás festas da localidade coruñesa da Pobra do Caramiñal, onde veraneaba coa súa nai e irmá menor. A investigación, a falta do que decida o xuíz, está aínda baixo segredo de sumario.

Despois das dilixencias e probas practicadas ata a data, entre elas a localización do seu teléfono móbil e numerosas tomas de declaracións, polo momento todas as hipóteses seguen abertas.