O ministro de Economía, Luís de Guindos, afirmou este mércores que Banco Popular non ten problemas nin de liquidez nin de solvencia e sinalou que a entidade "será o que os seus accionistas queiran que sexa".

Luís de Guindos na rolda de prensa tras o Consello de Ministros | Fonte: Europa Press

Tras a súa participación no XXIV Encontro do Sector Financeiro, organizado por ABC, Deloitte e Sociedade de Tasación, o titular de Economía destacou que cando pregunta ao supervisor pola entidade que preside Emilio Saracho a resposta que recibe é que é un banco "solvente que non ten ningún problema de liquidez".

"O Goberno e o Ministerio de Economía non teñen inspectores, tenos o supervisor e é o que analiza a situación da entidade. Iso é o que me din: nin problemas de solvencia nin de liquidez", insistiu Guindos.

O ministro recalcou que Popular é un banco privado, polo que é o seu equipo de xestión o que ten que tomar as decisións oportunas. "Xa deu indicacións respecto diso e o Goberno non ten nada que dicir", apuntou.

Neste sentido, lembrou que Popular ten unha parte do seu negocio centrado en pemes, un segmento no que é unha das entidades con máis presenza. "Popular será o que os seus accionistas queiran que sexa. O Goberno aplicará a normativa de competencia", engadiu.

Respecto da posibilidade de que o banco poida participar nunha operación corporativa, De Guindos eludiu pronunciarse e recalcou novamente que Popular é unha entidade privada. "O que decidan os seus xestores, sempre que estea dentro da normativa e da Lei, o Goberno non ten nada que dicir", resolveu.

O banco celebrou a semana pasada a súa xunta de accionistas ordinaria na que o seu presidente, Emilio Saracho, afirmou que Popular estaba abocado ampliar capital novamente, sen descartar operacións corporativas, pois entende que a independencia da entidade "é un valor ata que se converte nunha carga".