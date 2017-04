Detido un individuo con antecedentes por roubar nunha libraría de Ourense

Unha dotación da Brigada de Seguridade Cidadá pertencente á Comisaría Provincial de Ourense detivo a un individuo como presunto autor dun roubo con intimidación perpetrado nunha libraría da capital ourensá.

Segundo informou a Policía Nacional de Ourense, ás 13,20 horas do martes 18 de abril o presunto autor dos feitos foi detido no barrio de Covadonga.

Os feitos que motivaron a detención sucederon ás 9,50 horas do martes cando se recibiu unha chamada a través da Sala do 092 de Policía Local na que se comunicaba que se acaba de producir un roubo con intimidación nunha libraría do barrio do Vinteún, e achegáronse características do presunto autor.

Unha dotación do Grupo de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense que se dirixiu ao barrio de Covadonga localizou a un individuo de características similares ao presunto autor dos feitos; que portaba na man unha bolsa de plástico cunha cazadora negra no seu interior e 20 euros.

O individuo foi trasladado a dependencias policiais e identificado plenamente polos axentes actuantes, xa que carecía de documentación algunha, segundo indicaron as mesmas fontes.

Unha vez realizada esta dilixencia, abandonou as dependencias policiais, porque ao non comparecer aínda a vítima e non proceder á identificación do sospeitoso, "carecíase de material probatorio suficiente para levar a cabo a súa detención", segundo concretou a Policía.

CONFIRMACIÓN

O Grupo de Investigación (UDEV) da Comisaría Provincial, iniciou as investigacións para a identificar ao presunto autor dos feitos e pescudou, unha vez ouvida en declaración a vítima e realizada identificación fotográfica positiva, que o individuo identificado anteriormente pola dotación de Seguridade Cidadá, é o autor do roubo con intimidación denunciado, extremo leste que se comunica ás dotacións en servizo.

Os policías do Grupo de Seguridade Cidadá que o identificaron nun primeiro momento procederon de novo á localización e detención do presunto autor do roubo con intimidación ás 13,20 desa mesma xornada, tras o que foi trasladado a dependencias policiais para continuar coas dilixencias.

O detido é un home de 41 anos de idade, natural de Ourense, ao que se lle arrestou en dez ocasiones por feitos similares. Pasou na tarde do martes a disposición xudicial, tras o que se decretou o seu ingreso en prisión.