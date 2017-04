En Marea solidarizouse este martes coas vítimas da explosión ocorrida nun forno de Ferroatlántica e que deixou a tres traballadores feridos e hospitalizados.

Segundo informou nun comunicado, o seu portavoz, Luís Villares, púxose en contacto cos membros do comité de empresa para transmitir o apoio aos feridos e ás súas familias, e para coñecer as causas deste sinistro.

Respecto diso, En Marea apunta que membros do comité de empresa lembraron que "non é a primeira vez" que se produce unha explosión nos fornos de Ferroatlántica e que os riscos de explosión danse "pola falta de mantemento das centrais".

En Marea engadiu que a empresa de Villar Mir non fai "ningún tipo de investimento para manter as centrais actualizadas e realiza anualmente un mantemento mínimo das centrais e dos fornos".

VENDER AS CENTRAIS

Neste sentido, a formación esixiu a Villar Mir que "acabe co abandono" e "reinvista os beneficios que obtén das centrais na súa mellora, na mellora das condicións de traballo".

Para En Marea, esta explosión é "a consecuencia do desinterese que ten a empresa de Villar Mir por outra cousa que non sexa vender as centrais e apurar o beneficio sen calcular os riscos nos que traballa o persoal galego de Ferroatlántica".