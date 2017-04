Interior lanza a campaña 'Almas ciclistas', con testemuños de familiares de falecidos e as súas rutas inacabadas

O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, presentou este mércores 19 de abril a nova campaña 'Almas ciclistas', que persegue concienciar sobre estes accidentes mesturando os testemuños de familiares de falecidos co percorrido das rutas que non puideron acabar os seus seres queridos a cargo de bicicletas que rodan soas.

Campañas Almas Ciclistas | Fonte: Europa Press

Segundo lembrou Zoido, un total de 58 ciclistas perderon a vida na estrada en 2015, e 652 resultaron feridos graves. "Impactoume moitísimo, é moi emotivo, pero non causa dor", expresou o ministro sobre esta campaña audiovisual.

Ademais, o ministro, que presentou a campaña xunto ao director xeral de Tráfico, Gregorio Serrano, lembrou que el mesmo perdeu un fillo nun accidente de tráfico. "Sei do que falo", sincerouse.

Para Zoido, que cualificou a campaña como "magnífica obra", 'Almas ciclistas' "conciencia, sensibiliza, non causa ningún dano e non incrementa ningunha dor". "Nótase que está feita coa alma", declarou.

A campaña busca "dar voz" ás vítimas para que poidan transmitir a súa experiencia e axudar á sociedade "a salvar moitas máis persoas", e para iso, o vídeo conta co testemuño de familias que dan unha "poderosa mensaxe", segundo explicou o ministro. "Detrás de cada un destes accidentes hai persoas con nomes e apelidos", dixo.

Rodado en branco e negro, o vídeo, que tamén poderá verse na web www.almasciclistas.com, mostra bicicletas que circulan soas, sen condutor, polas estradas e cidades de España, en "representación simbólica" das rutas "inacabadas" daqueles ciclistas que perderon a vida, tal e como comentou Zoido, que reitera que "encima de cada bicicleta hai unha vida".

CONSELLOS

Así mesmo, a campaña tamén recompila consellos de seguridade tanto para ciclistas como para o resto de condutores, co obxectivo de que "a convivencia sexa moito máis fácil", segundo declarou o ministro.

Algunhas destas recomendacións son o uso das medidas de protección e o respecto das normas; a redución da velocidade ao ver un ciclista na estrada e o respecto da distancia mínima de seguridade de 1,5 metros; a sinalización, por parte dos ciclistas, cos brazos se se vai a realizar un cambio de carril; a utilización de luces e pezas reflectoras; e a obrigatoriedade do uso do casco en menores de 16 anos na estrada.

"É un intento de chamar a atención de todos para que cando nos crucemos cunha bicicleta sexamos conscientes de que hai unha persoa", insiste Zoido, cuxo desexo é que haxa "menos percorridos inacabados".

Con esta acción o Ministerio do Interior súmase á celebración este mércores 19 de abril do Día Mundial da Bicicleta, co obxectivo de promover o uso deste medio de transporte sustentable e alternativo ao vehículo privado e concienciar sobre a necesidade de realizar todos os usuarios que comparten a vía unha condución responsable.