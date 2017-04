A conselleira do Mar, Rosa Quintana, apoiou o labor que está a levar a cabo a comisión xestora da Confraría de Pescadores de Carril despois das dimisións en bloque na directiva do depósito.

Quintana lembrou que o labor fundamental e prioritario da comisión xestora é "preparar o proceso electoral que se celebrará o 27 de maio". E engadiu que segundo a información que posúe a Consellería "está a traballarse ben e conforme ao que ten establecido".

Rosa Quintana manifestou a súa contrariedade respecto as críticas cara ao labor da xestora feitas públicas pola Agrupación de Mariscadores, afín ao anterior patrón maior. "Gustaríame que non houbese este tipo de declaracións nos medios de comunicación", comentou.

A titular de Pesca resaltou que se trata dun tema de organización interna da Confraría e que, por tanto, débese resolver en leste mesmo contexto. "Pero non poño en dúbida que a xestora estea a facer o que ten que facer", remarcou.

No mesmo sentido, fixo fincapé en que a Consellería do Mar ten a capacidade de tutela sobre as confrarías e que o equipo técnico correspondente "está a supervisar o traballo que se está realizando".

Para Rosa Quintana, a situación que se vive en Carril "non é grata pero está contemplada nas normas que regulan o funcionamento das confrarías".

A titular de Mar engadiu que o único que desexa é "que os socios da Confraría de Carril elixan unha boa dirección e opten por seguir traballando".

PREGUNTAS INFANTÍS

A conselleira do Mar fixo estas declaracións durante a visita que realizou ao CEIP de Rubiáns (Vilagarcía), onde acudiu para responder as preguntas realizadas polos alumnos de 6º de Primaria.

O encontro dos estudantes coa conselleira enmárcase dentro das actividades que vén realizando o centro durante este trimestre ao redor da relación da muller e o mundo do mar.

Entre outras cuestións, os alumnos interesáronse por se a conselleira tivera dificultades para desempeñar o seu cargo polo feito de ser muller, por se consideraba que había desigualdade de xénero no sector primario e nese caso que medidas están a tomarse desde o seu departamento ou por se na Consellería do Mar tiña máis homes ou mulleres ao seu cargo.