Os empresarios galegos reclaman con particular intensidade unha mellora nas infraestruturas da comunidade, entre as súas principais demandas, segundo o informe 'Perspectivas España 2017. Edición Galicia', que este mércores foi presentado polo socio responsable das oficinas galegas de KPMG en España, Daniel Fraga.

Daniel Fraga (KPMG) | Fonte: Europa Press

Fraga destacou, na súa exposición das principais conclusións --algunhas das cales xa foron dadas a coñecer a principios do mes de marzo--, que as compañías galegas afrontan con certo optimismo unha situación na que "non hai dúbida" da recuperación tras a crise pero na que a contorna aínda é "complexo".

Neste sentido, advertiu do problema "claro" da demografía, moi envellecida, do nivel de paro aínda "moi elevado" e da incerteza política que xeran varias frontes internacionais, así como a complexidade administrativa entre as distintas áreas do territorio español.

Con anterioridade a el tomou a palabra, na inauguración da xornada, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, quen resaltou datos "significativos" do traballo de KPMG, como o que indica que a transformación dixital é prioridade para o 22% das empresas.

Conde reivindicou que Galicia é unha terra "de recursos para a xente que quere traballar aquí" e tamén para "quen queira investir aquí". E, neste contexto, apuntou á "revisión normativa" que pretende abordar a Xunta en múltiples ámbitos, segundo dixo, para dar "maiores facilidades administrativas e fiscais" aos proxectos industriais, nun labor que "precisa a colaboración dos concellos".

PERSPECTIVAS GALICIA

Pola súa banda, Daniel Fraga indicou que, segundo a enquisa, que tivo como mostra da comunidade a 60 responsables de empresas, os galegos son "un pouquiño menos optimistas" respecto da situación económica que a media estatal. Por encima atópanse rexións como Madrid e Baleares, e por baixo, Estremadura e Asturias.

Así, preguntados pola súa visión actual sobre a economía de Galicia, un 30% cualifícaa de "boa", un 58% de "regular" e un 12% de "mala" e "moi mala". En canto a prognósticos para este exercicio, un 40% cre que mellorará, un 52% entende que se manterá igual e un 8% teme que empeore.

Con todo, o 74% das firmas galegas prevé aumentar a súa facturación durante 2017, e case a metade espera incrementar persoal. O 95% contempla elevar ou manter o investimento, que irá a tecnoloxía e persoal, e Galicia é a quinta autonomía que máis espera aumentar o que destina a investimentos no exterior.

"NON TAN MENTALIZADOS" EN INNOVACIÓN

Segundo o socio responsable das oficinas de Galicia de KPMG en España, a comunidade galega non está "tan mentalizada" como o resto de España naquilo que soa "diferente", como o concepto de 'innovación disruptiva'.

En canto á internacionalización, Oriente Medio e Asia non son tan habituais como noutras zonas do estado, pero si destaca un país como Marrocos.

Mentres, acerca das ameazas, son extrapolables as do conxunto estatal: debilidade da demanda, crecente competencia, carga regulatoria, incerteza política e falta de flexibilidade no referente a relacións laborais.

A elas súmanse algunhas máis novas como a 'ciberseguridade' e as tecnoloxías disruptivas, ou o 'brexit', ante o que un 64% dos enquisados galegos aseguraron ter "a intención" de elaborar un plan de continxencia.