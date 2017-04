A Guardia Civil detén a unha persoa e intervén 140 pezas de roupa falsificada na feira de Lalín (Pontevedra)

A Guardia Civil incautouse dunha partida de roupa, supostamente falsificada, que se atopaban disposta para a venda ao público no mercadillo da feira de Lalín (Pontevedra). Ademais detivo a unha persoa por un suposto delito contra a propiedade industrial.

A Garda Civil intervén roupa falsificada na eria de Lalin | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, durante a mañá do martes efectivos da área de Investigación do Posto Principal da Guardia Civil de Lalín localizaron no mercadillo ambulante da feira que se celebra quincenalmente nesta localidade, un posto de venda onde estaba exposto ao público un lote de roupa con etiquetas de coñecidas marcas comerciais, supostamente falsificadas.

Ao comprobar que o responsable do posto ambulante, un cidadán de nacionalidade senegalesa, carecía da correspondente factura de compra das pezas, así como da preceptiva autorización das marcas rexistradas afectadas, a Guardia Civil procedeu á súa detención como presunto autor dun delito contra a propiedade industrial.

Ademais, os axentes levaron a cabo a incautación preventiva de todas as pezas, 140 en total, no seu maior parte camisetas, sudaderas, pantalóns e outras deportivas, cuxo valor no mercado pode superar os 2.000 euros.

O detido, xunto coa roupa aprehendida, foi posto a disposición do xulgado de Instrución de garda de Lalín, que decretou a súa liberdade provisional con cargos.