(AM) Falece un mariñeiro tras caer á auga de forma accidental en Baiona (Pontevedra)

Un mariñeiro de 54 anos, tripulante do pesqueiro 'Mar Novo', faleceu este mércores tras caer á auga na costa de Baiona (Pontevedra), a pesar dos esforzos dos efectivos de emerxencias por reanimarlle.

Segundo informou o 112 a Europa Press, sobre as 9,50 horas deste mércores recibiuse a alerta de que un home caera ao mar desde un barco, polo que se deu aviso á Guardia Civil, Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Autoridade Portuaria de Pontevedra e Policía Local.

O home, de iniciais J.J.D.D., supostamente caeu á auga de forma accidental cando se atopaba traballando no pesqueiro --tripulado por tres persoas--, e foi rescatado por unha segunda embarcación que faenaba nas proximidades, que lle trasladou ata o Porto de Baiona.

Ata alí desprazouse unha ambulancia asistencial cun médico de atención primaria, que a pesar de realizarlle as manobras de reanimación cardiopulmonar, finalmente só puido confirmar o falecemento do mariñeiro, segundo confirmaron a Europa Press fontes do 061.