“Os bos xestores e os mellores corruptos”

En Marea cre que a detención desta mañá é símbolo da “impunidade do PP nos anos de recortes e de precariedade” e cre que “rematou o tempo de silencio fronte á corrupción”. A confluencia tamén lembrou a necesidade de crear unha Fiscalía Anticorrupción en Galicia, algo que “o PP rexeitou sen rubor”.

Ignacio González tenta ocultarse cando a Policía o sube detido a un coche | Fonte: lasexta.com

Luís Villares comunica a súa “vergoña” ante “os bos xestores e mellores corruptos”. O líder de En Marea, que foi xuíz, tamén publicou un vídeo no que analiza os desafíos que terá que afrontar Rajoy na súa comparecencia:

@VillaresLuis explica como as zonas grises non chegarán para que Rajoy fuxa da Xustiza polo caso Gürtel. #CantaClaroMariano pic.twitter.com/rERydKpdE3 — EnMarea (@En_Marea) 18 abril 2017

Dende o BNG destácase a acumulación de casos de corrupción no partido que goberna España. “A este paso o PP podería trasladar a súa sede a un xulgado. Cheira a podre na capital do estado”, sinalou esta mañá Ana Pontón. A voceira nacionalista tamén ataca as críticas lanzadas polos conservadores contra a decisión da Audiencia Nacional de que o presidente declare como testemuña no xuízo da primeira época da Gürtel. “O PP indignado pola citación xudicial do Rajoy pola caixa B, por financiación ilegal. Non era que querían colaborar coa xustiza?”, pregúntase.

E que di mentres o PPdeG? Os conservadores galegos gardan un total silencio sobre estas dúas noticias. Polo de agora só repiten as consignas que chegan dende a dirección de Madrid. É dicir, que “Rajoy no tiene nada que ocultar ni nada nuevo que aportar" e que o do González é outro caso illado, polo que esta mañá xa foi suspendido de militancia, aínda que sexa temporalmente. O PSdeG non fixo polo de agora ningunha valoración oficial.