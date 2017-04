O deputado do PSdeG Juan Manuel Díaz Villoslada defendeu este martes que Ferraz debe "clarificar" se a xestora que conduce o partido en Galicia mantén ou non a súa vixencia, algo que espera que "se resolva pronto".

Así o dixo ao ser preguntado en rolda de prensa achega do feito de que o órgano que dirixe Pilar Cancela non recibiu resposta de Madrid sobre cal é o seu papel na actualidade, tendo en conta que o seu mandato concluíu o pasado día 9 de marzo e que desde esa data a dirección federal interina estivo barallando a posibilidade de modificar a súa composición.

"Non me parece o máis adecuado", resolveu o socialista coruñés, convencido de que "as cousas, orgánicamente, teñen que estar clarificadas". É, segundo as súas propias palabras, "o razoable".