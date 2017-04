Jaime Castiñeira non optará á reelección para presidir o PP de Lugo, pero non aclara se seguirá como portavoz local

O presidente do PP local de Lugo, Jaime Castiñeira, ratificou este mércores que non optará á reelección no congreso que se celebrará o próximo 26 de maio, aínda que non desvelou se continuará ou non como portavoz do grupo popular no Concello porque, segundo esgrimiu, "non toca" abordar a cuestión neste momento.

Jaime Castiñeira. | Fonte: Europa Press

"Non me vou a presentar, tíñao claro desde hai tempo. Eu tiven unha etapa, dentro da directiva da xunta local como presidente. Tiven a honra de ter o apoio dos afiliados ao 98 por cento fai sete anos", rememorou, á vez que sinalou que espera que o calendario do próximo conclave apróbese na xunta directiva local.

"A previsión e a proposta que leva á xunta é que sexa o 26 de maio. Inscríbese dentro dun proceso normal. Espero que discorra con normalidade e dentro dun proceso democrático onde van poder participar todos os afiliados con dereito a voto que estean ao corrente do pago das cotas", concretou.

O tamén deputado autonómico reivindicou o traballo realizado durante o sete anos á fronte do partido na cidade e lembrou que "non había xunta local desde o ano 83" ata que el tomou as rendas en 2009.

"NON TOCA" FALAR DA PORTAVOCÍA

En canto ao Concello de Lugo e a súa continuidade, afánase sinalou que "son cousas diferentes e non ten nada que ver". "No Concello estou elixido igual que o resto de compañeiros da corporación, son cargos electos dos cidadáns e non do partido. Preséntasche por un partido pero es un concelleiro e como tal é diferente", resolveu.

Interpelado sobre a súa continuidade como portavoz trasladou que "non toca agora falar diso". "Son temas totalmente distintos", apostilou.

Jaime Castiñeira é concelleiro en Lugo desde 1999, sendo o candidato á alcaldía en dúas ocasións, en 2011 e 2015, ademais de ser deputado no Parlamento de Galicia desde o 2005.

ATA QUE SEXA "OFICIAL" A CONVOCATORIA

Pola súa banda, o subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, asegurou este mércores, ante as voces internas que dan por feito que el será candidato, que non tomará unha decisión acerca de se opta ou non a liderar o PP da cidade ata que sexa "oficial" a convocatoria do congreso local.

E é que devandito congreso non se convocará ata que este xoves reúnase a xunta directiva local, aínda que a data do mesmo, o 26 de maio, xa a avanzou a presidenta provincial do PP, Elena Candia.

"De momento son rumores", manifestou Carballo, preguntado acerca de se optará a presidir o partido na cidade de Lugo e emprazou a "esperar a que se reúna a xunta directiva local" e a convocatoria sexa "oficial".

"A día de hoxe imos esperar a que se celebre a xunta local e despois tomarei unha decisión que teño meditada e que farei pública cando cumpra", esgrimiu.

Preguntado acerca de se iso quería dicir que se ía a presentar, replicou que esa "era unha opinión" do xornalista para engadir seguidamente que "non" tiña que "coincidir" coa súa necesariamente.