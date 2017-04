O programa 'Cultura no Camiño' acollerá 371 espectáculos culturais en 98 localidades entre abril e setembro

Un total de 371 espectáculos de maxia, música, teatro ou danza percorrerán a xeografía galega como parte do programa 'Cultura no Camiño'.

No seu V edición, a iniciativa da Xunta consagrouse como unha proposta que pretende "descentralizar" a actividade cultural para levala a todos os recunchos de Galicia e ao mesmo tempo contar cunha programación que permita pór en valor a ruta de peregrinaxe.

Este ano chegará a 98 concellos, que acollerán todo tipo de representacións e actuacións a cargo de 182 grupos e compañías artísticas galegas.

Tras unha actuación na Praza de Pratarías compostelá como mostra das propostas que ofrece esta programación, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, presidiu o acto de presentación da iniciativa ante técnicos e representantes dos municipios participantes, entre outros, na sede do Museo das Peregrinacións.

Rodríguez mostrouse "moi contento" por trasladar á cidadanía este "exemplo de colaboración" entre a administración autonómica e local, evidenciando que "sumando esforzos" e "remando na o mesma liña" permite "facer máis" e obter "mellores" resultados.

Así, valorou que 'Cultura no Camiño' "vai a máis" cada ano, e permite achegar as actividades culturais "a todos os recunchos do país" a través do Camiño de Santiago, que chega a un terzo das localidades.

"RESPECTO" AO PATRIMONIO

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, insistiu en que este programa de accións abarca "a tempada máis alta de peregrinación" pola ruta, e considerou que non é necesario "esperar ao Ano Santo" ou ao Xacobeo para "ter o Camiño coidado" ou dispor dunha programación cultural de leste calibre.

Castro destacou que peregrinos de máis de 178 nacionalidades chegan a Galicia valorando o patrimonio do que dispón a comunidade autónoma, o que supón unha oportunidade para achegar o traballo dos creadores galegos a través das localidades que conforman o itinerario.

En definitiva, animou a "seguir coidando e consentindo" o Camiño de Santiago e a "facer pedagoxía" coas novas xeracións sobre "o respecto e o coidado" do patrimonio.