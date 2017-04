O presidente do Clúster Turismo de Galicia, Francisco González, asegurou este mércores que van tratar de "apostar" pola "calidade" fronte a "a guerra no prezo, que non é a solución".

Así o manifestou durante a presentación deste clúster en Lugo, na sede da Asociación Provincial de Empresarios de Hostalaría onde o seu presidente, Cheché Real, valorou que a primeira presenza da devandita asociación producísese precisamente en Lugo.

"Este clúster ten que traballar polas debilidades do sector. Quixemos apostar e unha das máximas é apostar pola calidade e así somos a segunda comunidade en selos escudo de calidade turística. Chegamos a acordos con Galicia Calidade, a través da Consellería de Industria, para fomentar este selo en todas as empresas turísticas. A calidade é fundamental, a guerra no prezo non é a solución", sentenciou Francisco González.

Ademais, González destacou que desde que se creou o clúster, fai tres anos, "son xa 58 asociados, 48 asociacións e dez empresas directas". "Estamos a falar de máis de 7.800 asociados no conxunto de todas as federacións e asociacións", sinalou.

"Nacemos cunha misión fundamental, que é traballar por sete letras e ese sete letras é Galicia. Entendendo o turismo galego como un turismo atomizado de moi pequenas empresas, ou moitas pequenas empresas, onde o asociacionismo se vía máis enfocado cara ao localismo e proximidade de cada unha das súas empresas, entendiamos que ese non era o camiño", subliñou.

"RELEVANCIA DO TURISMO"

Pola súa banda, na presentación, o delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, manifestou que a actividade xerada "polo turismo en Galicia ascende a máis de 6.000 millóns de euros, o que representa máis do 11 por cen do PIB da comunidade autónoma".

Tamén resaltou que "a relevancia do turismo en Galicia tamén é evidente en termos de emprego, xa que representa o doce por cento do emprego que xera Galicia".