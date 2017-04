O ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, Álvaro Nadal, asegurou que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, ofrecerá a "máxima colaboración coa Xustiza" despois de que o tribunal que xulga a primeira época da 'Gürtel' (1999-2005) aceptase citarlle como testemuña para que certifique se existiu unha caixa B no Partido Popular durante a súa etapa de secretario xeral.

O ministro de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, Álvaro Nadal | Fonte: Europa Press

Nadal defendeu que "o presidente prestará esa colaboración" durante unha visita a Ourense para presentar un proxecto de colaboración co Concello e o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía (IDEA) que estude as posibilidades de aproveitar a enerxía xeotérmica e as augas termais do subsolo da cidade para xerar calefacción, aire acondicionado e enerxía eléctrica.

Tras ratificar a "colaboración" do presidente do Goberno, Nadal declinou facer calquera outra valoración e remitiuse ás "declaracións do partido e doutros membros do Goberno".

Nadal tamén rexeitou pronunciarse sobre a detención este mércores do expresidente da Comunidade de Madrid Ignacio González, no marco dunha operación contra a corrupción na empresa pública de augas de Madrid, Canal de Isabel II.

CITACIÓN A MARIANO RAJOY

Este martes o tribunal que xulga a primeira época da trama Gürtel aceptou que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, acuda a declarar ao xuízo en calidade de testemuña para que certifique se existiu unha caixa B no PP durante a súa etapa como secretario xeral do partido e como director de varias campañas electorais que se investigan na causa.

A decisión tomouse a pesar da oposición tanto da Fiscalía, como do avogado do Estado, o avogado do PP e varios letrados da defensa.