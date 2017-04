Traballadores do 112 reproban o “temerario” traslado á Estrada por fallos informáticos

A presidenta do comité de empresa do 112, Isabel Moares, tachou de "temerario" o traslado esta pasada noite do centro de emerxencias desde Santiago ao municipio pontevedrés da Estrada, tendo en conta que nin as súas solicitudes de melloras laborais foron atendidas nin se elaboraron plans de continxencia para "fallos" como o rexistrado na plataforma informática de xestión das incidencias. Así o dixo, en declaracións aos medios nos corredores do Parlamento, antes de reunirse coa líder do BNG, Ana Pontón, e incidiu en que o traslado se fixo efectivo "en contra" da opinión do persoal.

En Marea traballadores 112

"Seguimos mantendo que é temerario e que a administración é a responsable. Ela creou o problema e ela teno que resolver", abundou, para pedir á Xunta que "sente a negociar" a perda de poder adquisitivo que supón para os traballadores o traslado. "Cun acordo desconvocaremos a folga", sostivo, partidaria de que "todo se normalice e se poida volver a unha situación de tranquilidade".

Adicionalmente, censurou as "mentiras" do Goberno galego, por exemplo, no relativo aos servizos mínimos, tendo en conta que manteñen que son do 100% a pesar de que un xulgado os rebaixou ao 60 por cento.

"MOI INXUSTO"

Pola súa banda, Ana Pontón lamentou o trato "moi inxusto" que está a dar a administración galega a estes traballadores, á vez que evidenciou que o traslado foi "forzoso, precipitado e sen garantías de que o servizo vaia a funcionar na súa totalidade".

As novas instalacións do 112 Galicia na Estrada (Pontevedra).

"E demostra que o PP é incapaz de establecer un diálogo cos traballadores, que ven atrapados por decisións unilaterais que responden a criterios partidistas", censurou, antes de pedir á Xunta que non actúe "polas bravas" e "dialogue" co persoal.

Sobre todo, proseguiu, á vista de que o traslado supón "unha rebaixa media do 14 por cento" nos soldos "xa precarios" dos traballadores. "A administración non pode fomentar a precarización nin xogar cun servizo fundamental", remachou Pontón.

Neste contexto, avanzou iniciativas parlamentarias para reclamar "diálogo, solucións" e que a Administración "recoñeza" que está a actuar "dunha maneira soberbia e autoritaria" cos empregados do 112 e "poñendo en risco o funcionamento dun servizo esencial".

Finalmente, recriminou ao goberno encabezado por Alberto Núñez Feijóo que "abuse dos dereitos dos traballadores" impondo servizos mínimos "abusivos". "O PP non pode pensar que está por enriba da lei e dos dereitos dos traballadores", sentenciou.

"RESPECTO"

Posteriormente, ao ser preguntado respecto diso en rolda de prensa, o deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada avanzou que o seu grupo levará ao pleno da próxima semana unha pregunta ao Goberno sobre a situación que se está producindo co traslado do 112.

Así, aludiu tanto á falta de negociación co persoal, co que está "en permanente contacto", como ao feito de que a plataforma informática "non está a funcionar correctamente".

Tamén sacou a colación a resolución xudicial que "non acepta os servizos mínimos" fixados pola Xunta para a folga dos empregados do 112 e esixiu a súa "correcta aplicación", así como o "absoluto respecto" ao dereito de todo traballador a facer folga.