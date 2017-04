O 97% dos galegos queren que sexa obrigatorio indicar a orixe de produtos lácteos nas etiquetas

O 97% dos galegos queren que sexa obrigatorio indicar a orixe do leite nas etiquetas de produtos lácteos, a diferenza do que ocorre na actualidade.

Presentación de estudo sobre consumidores e orixe do leite | Fonte: Europa Press

Así se recolle nun estudo realizado pola Unión de Consumidores de Galicia, en colaboración co Sindicato Labrego e Unións Agrarias (UU.AA.), con máis de 1.400 enquisas entre diversos grupos sociais, cunha marxe de erro do 3%.

No estudo tamén figura que máis do 77% dos galegos consideran complicado ou imposible entender a etiquetaxe actual de produtos lácteos, xa sexa leite, iogures ou queixos.

Ademais, a gran maioría dos enquisados, entre o 70% e o 90%, queren que na etiquetaxe apareza información sobre cuestións como a alimentación do gando, a orixe do ingrediente principal, o tipo de procesado, o lugar de envasado e a repartición do prezo entre a cadea de produción.

Neste sentido, o secretario xeral da Unión de Consumidores de Galicia, Miguel López, destaca que o estudo supón unha "mensaxe clara" de que os usuarios "queren saber de onde vén o que consomen", de forma que "son responsables" e "solidarios co seu territorio".

Deste xeito, Miguel López asegura que o estudo supón unha "chamada de atención" de que os consumidores "non queren ser usados como escusa" co fin de que se inclúa a orixe na etiquetaxe.

DECRETO E VISIÓN DE UU.AA. E SLG

Este estudo coñécese mentres está aberto o período de alegacións ao decreto de orixe dos produtos lácteos no que traballa o Ministerio.

Respecto diso, a líder do Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, tacha de "totalmente insatisfactorio" e un "engano" para consumidores e produtores o borrador do decreto porque se sopesa incluír só se o leite é procedente de países da UE ou de fóra, pero sen poder saber se é galega.

Pola súa banda, o secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, remarca que este estudo "destrúe unha máxima" que "era dogma de fe" de que o consumidor "só valora o prezo".

Así mesmo, Roberto García acusa ao Ministerio de Agricultura de "torpedear" este decreto, polo que reclama que se poña en marcha de forma "urxente" e que diferencie de forma clara a procedencia de leite de España e de fóra.

Unións Agrarias tamén pide identificar a procedencia do leite en po e queixos, así como os produtos con composicións de derivados lácteos. En contraposición, destaca que países como Francia e Italia xa teñen a obrigación de incluír a procedencia na etiquetaxe.