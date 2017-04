Galicia, entre as comunidades con maiores taxas hospitalarias por enfermidades respiratorias

Baleares, Castela-A Mancha, Galicia e Madrid son o catro comunidades autónomas que acumulan máis ingresos hospitalarios por problemas de saúde respiratoria, destaca o doutor Alberto Capelastegi, neumólogo e vicepresidente da Sociedade Española de Pneumoloxía e Cirurxía Torácica (SEPAR), para quen estes datos mostran a necesidade de "fortalecer" os recursos.

Pulmóns, Epoc | Fonte: Europa Press

"A relevancia das enfermidades respiratorias dentro do Sistema Nacional de Saúde español marca a necesidade de fortalecer os recursos destinados á investigación destas patoloxías. Como profesionais asistenciais especialistas noso deber é colaborar na prevención das enfermidades respiratorias e torácicas, así como contribuír a mellorar a atención médica e de enfermaría dos pacientes que as padecen", engade.

Segundo datos do Instituto Nacional de Estatística (INE), do total de altas hospitalarias producidas en 2015, as enfermidades do aparello respiratorio foron o segundo diagnóstico máis frecuente cun total do 12,1% de altas. Estas foron precedidas polas enfermidades do aparello circulatorio (13,2% do total) e en terceiro lugar sitúanse as enfermidades do aparello dixestivo (12,1%). Concretamente nos homes, o número de hospitalizacións por enfermidade respiratoria rexistrou un total de 14,3%, xusto por detrás das enfermidades do aparello circulatorio, con 15,5% do total.

"Unha parte importante dos pacientes con enfermidades respiratorias responden a un perfil de paciente crónico que necesita un seguimento e coñecemento adecuado da súa propia condición de saúde para evitar en certo xeito as complicacións e en consecuencia os ingresos hospitalarios", asegura.

Unha da medidas clave para reducir as hospitalizacións deste tipo de pacientes é realizarlles un control e un seguimento individualizado que permita evitar as complicacións. Doutra banda, "a prevención e a concienciación da importancia dun estilo de vida saudable tamén resulta moi eficaz", argumenta o doutor Capelastegui.

Ao que engade, "en España outra das vías estratéxicas que é necesario reforzar é o inicio ao hábito tabáquico, así como o financiamento dos tratamentos de deshabituación do tabaquismo xa que o tabaco é un dos principais factores de risco no desenvolvemento de enfermidades respiratorias".

"O escenario actual fortalece o noso firme compromiso de traballar en proxectos científicos que fagan avanzar a pneumoloxía e a cirurxía torácica. Así mesmo, tamén cremos que é moi importante levar a cabo iniciativas informativas e de concienciación sobre a saúde respiratoria que repercutan positivamente na sociedade", conclúe o doutor Capelastegui.