O deputado do PSdeG Juan Manuel Díaz Villoslada responsabilizou este martes ao PP de "as páxinas máis negras deste país na etapa democrática" polos diversos casos de corrupción que lle "arrasan" e, precisamente por iso, avanzou unha batería de medidas "reais" en Galicia para fomentar a transparencia e a loita contra a fraude.

O deputado do PSdeG Juan Díaz Villoslada | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o socialista coruñés puxo o foco nas recentes informacións sobre as prácticas de Rodrigo Rato durante a súa etapa á fronte do Fondo Monetario Internacional, a declaración como testemuña de Mariano Rajoy polo caso Gürtel, a detención do expresidente madrileño Ignacio González e o xuízo aberto contra o exdelegado da Xunta en Ourense Rogelio Martínez.

"Ou facemos todos un esforzo real e sincero por acabar coa corrupción ou seguiremos nunha das páxinas máis negras deste país na etapa democrática", defendeu, para apelar a tomar medidas.

Neste sentido, Villoslada avanzou que levará ao próximo pleno do Parlamento a petición de aprobar un plan antifraude na contratación pública seguindo as recomendacións da guía editada pola Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC). Tamén pedirá mellorar os indicadores de transparencia e bo goberno, pois Galicia ocupa o posto 13 entre as comunidades españolas no ranking de Transparencia Internacional.

"Temos que esixir a Feijóo que tome unha decisión clara, porque a transparencia e a loita contra a fraude e a corrupción son obrigacións de primeira orde", sostivo, antes de deixar claro que a acción parlamentaria do seu partido seguirá máis aló da seguinte sesión plenaria e de advertir de que a corrupción "non está a deixar monicreque con cabeza" en filas populares.

MÁIS MEDIDAS

En concreto, a 'ofensiva parlamentaria' terá continuidade na comisión do Consello de Contas, na que os socialistas tratarán de que o plan anticorrupción deste órgano sexa "moito máis que propaganda".

Deste xeito, proporán medidas de protección dos denunciantes, incluíndo a garantía de confidencialidade, así como actuacións de cooperación coa Fiscalía e a creación dunha unidade anticorrupción do Ministerio Público para Galicia.