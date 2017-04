Os grupos confían en aprobar a petición de traspaso da AP-9 que se remitirá a Madrid no primeiro pleno de maio

O catro grupos con representación no arco parlamentario galego confían en aprobar a petición de traspaso da AP-9 a Galicia, último paso antes da súa remisión a Madrid, no primeiro pleno do mes de maio.

Para iso, tras a primeira reunión do relatorio para aprobar o ditame, que tivo lugar este martes, prevese unha reunión extraordinaria da Comisión 2ª a próxima semana.

A partir de aí, o texto do relatorio continuará a súa tramitación na xunta de portavoces do 2 de maio, onde se proporá a súa inclusión na sesión plenaria dos días 9 e 10.

Unha vez sexa aprobado, enviarase a Madrid para que o Congreso dos Deputados debata sobre a transferencia a Galicia da xestión da principal autoestrada galega.

A proposta normativa que os grupos políticos autonómicos esperan ter lista en maio para a súa remisión á Cámara baixa é a reedición dun texto anterior que foi vetado polo Goberno en decembro alegando xustificacións económicas.

RELATORIO

Ademais, na xornada deste martes designáronse os membros do relatorio, que serán Martín Fernández Prado (PPdeG), Antón Sánchez (En Marea), Raúl Fernández (PSdeG) e Luís Bará (BNG).