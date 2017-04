A Xunta presenta unha estratexia para a retención e o fomento do talento dos mozos galegos

A directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez Suárez, presentou este mércores o programa de estudo para a retención do talento emerxente de Galicia (Pertega), unha folla de ruta que pretende fomentar as sinerxías entre os axentes implicados no desenvolvemento do talento da mocidade galega.

Segundo indicou, esta proposta incide na importancia de "reforzar a capacitación das habilidades transversais" máis demandadas polo mercado laboral e apostar por iniciativas de "crecemento persoal" que "dean resonancia e visibilidade" aos mozos máis cualificados, premiando o seu talento e esforzo.

O documento é o resultado das principais conclusións das mesas provinciais impulsadas desde o departamento autonómico para avaliar as posibilidades de desenvolvemento do talento dos mozos galegos.

Cecilia Vázquez explicou que "recollidas todas as observacións e achegas das mesas", a Xunta elaborou un "programa de estudo conformado por un conxunto de actuacións" que "pretende concentrar os esforzos e a aposta da Xunta pola retención do talento da mocidade de Galicia".

SEIS ACTUACIÓNS

En concreto, Pertega recolle seis actuacións fundamentais: o establecemento dunha canle de comunicación que permita interactuar aos axentes implicados, a formación da mocidade, a creación do denominado 'Espazo Emprende', a mobilidade, a convocatoria do 'Premio ao Talento Xove' e a continuidade do programa de participación xuvenil 'Iniciativa Xove'.

Para facer posible a primeira das actuacións, a comunicación e interactuación entre os axentes implicados, as medidas que se propoñen son a convocatoria semestral das mesas provinciais e a posta en marcha dunha plataforma dixital de comunicación.

Como segunda medida, Pertega aposta pola formación como base para que os mozos desenvolvan as competencias transversais vinculadas ao talento e que son as máis demandadas polo mercado laboral. Para iso, céntrase no desenvolvemento de dúas accións formativas: unha incubadora de habilidades sociais e unha aceleradora de talento novo.

Como terceira medida, establécese a creación do denominado 'Espazo Emprende', uns espazos fixos que se porán a disposición dos mozos para que, individualmente ou en grupo, deseñen e executen as súas propias iniciativas, á vez que se lles ofertará actividades de tutorización, asesoramento individualizado, formación personalizada e coaching persoal.

A mobilidade constitúe o eixo da cuarta medida do programa. Así, recóllese a aposta polos programas de mobilidade co obxectivo de que os mozos galegos alcancen unha visión internacional a nivel persoal e profesional. Para iso, apostarase polo programa xuvenil Galeuropa, polo programa Erasmus+:Mocidade en Acción e polo proxecto 'Internacionalización da mocidade galega'.

Como quinta medida, Pertega recolle a próxima convocatoria do 'Premio ao Talento Xove' como recoñecemento ao labor máis destacado de mozos en diferentes ámbitos. En sexto lugar, o plan recolle a aposta pola continuidade do programa de participación xuvenil Iniciativa Xove, que busca potenciar o liderado e as competencias transversais para a empregabilidade da mocidade.

Finalmente, dentro desta medida, o programa de estudo reflicte a posta en marcha en 2017 dunha nova orde axudas dirixida aos concellos galegos para que sexan os impulsores de proxectos e iniciativas cuxos destinatarios sexan novos.