En Marea pediu á ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que poña en marcha "medidas efectivas" e unha "coordinación" para evitar a propagación da gripe aviar en granxas situadas en zonas de risco en Galicia.

Así o demandou a deputada Alexandra Fernández nunha batería de preguntas rexistrada no Congreso na que alude á orde do Ministerio que sinala como zonas de especial risco "o complexo intermareal de Umia, O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón, Laoga Bodeira, que inclúe localidades como Sanxenxo, O Grove, Meaño, Ribadumia, Cambados, A Illa de Arousa ou Vilanova de Arousa.

Estas áreas, segundo indicou a parlamentaria, son máis sensibles á posible introdución da gripe aviaria por contar con factores de risco como a existencia de humidais con elevada presenza de aves migratorias, así como a presenza de explotacións de aves de curral preto destes humidais.

Alexandra Fernández, que lembrou que en Cataluña houbo que eliminar 24.000 patos en febreiro pola presenza deste virus, trasladou ao Ministerio a "preocupación e inquietude" existente nestas zonas galegas e preguntoulle polos protocolos que se aplican ante esta alarma.

E é que, segundo indicou, a orde publicada polo Ministerio de Agricultura tamén recolle as zonas de especial vixilancia, que no caso de Galicia inclúen municipios da Coruña, como os de Ribeira, Vimianzo, Dumbría ou Porto do Son, entre outros. En Lugo, Ribadeo e Trabada. En Ourense, Rairiz de Veiga, Sandiás, Xinzo de Limia ou Vilar de Santos. E, por último, en Pontevedra, Marín, Poio, Moaña, A Guarda ou Pontevedra.