O arcebispo de Manila Luís Antonio Tagle pechará en Santiago unhas xornadas de Cáritas sobre economía solidaria

O arcebispo de Manila e presidente de Cáritas Internationalis, o cardeal Luís Antonio Tagle, clausurará o vindeiro domingo 23 de abril as XVII Xornadas de Teoloxía da Caridade, organizadas por Cáritas Española, que se celebrarán este fin de semana en Santiago de Compostela (Galicia) e que abordarán os retos da economía solidaria.

Uns 200 participantes das 70 Cáritas diocesanas de toda España daranse cita do 21 ao 23 de abril no Colexio La Salle da capital galega para participar neste evento que se celebra cada catro anos e que nesta edición levará por lema 'Abrindo camiños a unha economía máis solidaria e inclusiva'.

As xornadas serán clausuradas por Tagle, quen presidirá xunto ao arcebispo de Santiago, Julián Barrio, a eucaristía na catedral compostelá coa que se porá fin ao encontro. Ademais, no seu relatorio de clausura, o arcebispo de Manila disertará sobre 'O cambio de actitudes necesario para avanzar nunha economía solidaria'.

O tema elixido por Cáritas este ano fai referencia ao traballo da organización e está en liña coas orientacións sinaladas polos bispos españois na súa instrución pastoral 'Igrexa, servidora dos pobres', aprobada en 2015, na que propoñen "experiencias de economía social que favorezan o acceso aos bens e a unha repartición máis xusta dos recursos".

Os responsables destas xornadas mostran a súa preocupación por "a sociedade centrada no dios diñeiro" e ante este escenario cren que é un momento propicio para responder á "economía que mata" promovendo "outra que dá vida".

Precisamente, durante as xornadas, un panel de expertos desenvolverá os eixos de actuación de Cáritas no ámbito da economía solidaria: a xeración de emprego inclusivo para as persoas máis vulnerables, o apoio de iniciativas de economía social, a actividade de comercio xusto e o impulso ás finanzas éticas.

O catedrático na Universidade San Pablo CEU de Valencia Enrique Lluch, abrirá a quenda de relatorios, cunha exposición titulada 'Unha economía baseada no crecemento funciona?'. A segunda intervención, a cargo do doutor en teoloxía moral pola Universidade Pontificia de Comiñas José Manuel Aparicio, versará sobre o tema 'Cal é a economía que mata?'. Pedro Baquero, técnico do Equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española, desenvolverá o terceiro relatorio, dedicada a 'A economía solidaria en Cáritas'.

O programa das xornadas inclúe tamén unha mesa de debate na que se abordarán os cambios estruturais necesarios para impulsar unha economía máis solidaria. Neste espazo de reflexión participarán o catedrático da Universidade de Barcelona, Antón Costas Comesaña, e o coordinador de REAS Euskadi, Carlos Askunze.

O arcebispo compostelán será o encargado de dar a benvida e abrir o programa de actividades previstas para as Xornadas, en cuxo desenvolvo tamén terá un papel relevante o bispo auxiliar de Santiago de Compostela, monseñor Jesús Fernández, recentemente nomeado bispo responsable de Cáritas no seo da Comisión Episcopal de Pastoral Social.