Deteñen a dous mozos, un deles con 5 ordes de detención, e buscan a un terceiro por un roubo nun local de Vigo

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a dous mozos de 21 e 24 anos -a un dos cales lle constan cinco ordes de procura e detención- e buscan a un terceiro individuo por un roubo con forza cometido esta madrugada nun local da cidade, de onde se deron á fuga en dous ciclomotores.

Segundo informou a Policía Local, sobre as 3,45 horas deste mércores unha patrulla observou que un individuo nun ciclomotor branco atopábase parado na beirarrúa co motor en marcha, e, ao decatarse da presenza policial, iniciaba a marcha coas luces apagadas.

Cando os axentes daban a volta para interceptarlle, viron que o home se achegaba a un segundo ciclomotor e ambos iniciaban unha fuxida a gran velocidade por cálea Doutor Corbal. Ademais, viron que dun establecemento saía un terceiro novo cun casco que, ao descubrir á Policía, empezou a correr ata subirse a un dos ciclomotores en fuga.

Así as cousas, unha segunda patrulla uniuse á procura e conseguiu localizar, acazapado entre dous bloques de vivendas, a un dos sospeitosos, que ao verse descuberto fuxiu a pé e tratou de ocultarse nunhas matogueiras, aínda que foi detido.

Así mesmo, outra dotación detivo ao mozo que fora sorprendido cando saía do local, quen levaba uns calcetíns que dixo que utilizara como luvas para non deixar pegadas, así como unha chave inglesa que recoñeceu utilizar para fracturar a fechadura do local --no que abriron a caixa rexistradora--.

Como consecuencia, aínda que un dos mozos aínda non foi localizado, procedeuse á detención dos outros dous, un vigués de 21 anos e iniciais C.N.G., e outro home de 24 anos e iniciais A.J.P.G., nacido en Venezuela e domiciliado en Vigo, ao que ademais lle constan en vigor cinco ordes de procura e detención por lesións e roubos con forza, violencia e intimidación.