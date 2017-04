Angrois.- As Cortes de Castela e León, primeira Cámara que pide unha comisión de investigación, coa abstención do PP

A abstención do PP no pleno das Cortes de Castela e León permitiu sacar adiante unha iniciativa de Podemos, que apoiou o PSOE, para reclamar que se constitúa unha comisión de investigación parlamentaria para depurar eventuais responsabilidades políticas polo accidente do tren Alvia ocorrido en Angrois en xullo de 2013.

O tren Alvia, instantes despois de descarrilar na curva de Angrois | Fonte: Europa Press

A proposición non de lei que foi aprobada este mércores tamén reclama a realización dunha investigación exhaustiva e independente sobre o sinistro, que siga as recomendacións da Axencia Ferroviaria Europea --organismo que criticou as conclusións da investigación realizada pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)--.

Desta maneira, as Cortes de Castela e León convértense na primeira Cámara autonómica en aprobar estas dúas solicitudes, despois de que xa numerosos concellos apoiasen ambas as demandas, impulsadas pola plataforma de vítimas.

Na súa intervención, o procurador do PP Alfonso García Vicente recoñeceu que as vítimas merecen "respostas certas" ás causas directas e indirectas que provocaron o descarrilamento na curva da Grandeira, que supuxo 80 mortos --11 deles de Castela e León-- e 144 feridos. Ademais, mostrouse "totalmente de acordo" coa necesidade de levar a cabo unha investigación independente sobre o ocorrido.

PP: "SEN SACAR TALLADA POLÍTICA"

O popular apostou por "depurar as responsabilidades oportunas" pero sen caer na "tentación barata" de "sacar tallada política" dun asunto que, na súa opinión, tería que ter unidos a todos os grupos.

"Investigar é esclarecer", defendeu García Vicente, quen, ante a proposta de Podemos de promover tamén unha comisión de investigación dentro do Congreso dos Deputados para depurar eventuais responsabilidades políticas, pediu que parta dun informe elaborado de maneira independente, o que motivou a abstención final dos populares, que chegaron a pedir o voto por separado deste punto.

"TERMINAR COA IMPUNIDADE"

"É algo moi simple, queremos a verdade e terminar coa impunidade que hai neste país", argumentou o portavoz de Podemos Pablo Fernández, na defensa desta iniciativa redactada "da man" co grupo mixto para recoller as demandas da plataforma de vítimas do accidente.

Fernández asegurou sentir "noxo, vergoña e repugnancia" pola falta de asunción de responsabilidades políticas en todo este asunto e cargou en concreto contra Ana Pastor, José Blanco e Rafael Catalá, ao que chegou a chamar "impresentable" polas súas declaracións tres días despois do sinistro, advertindo de que podía prexudicar os negocios de España.

Devandito isto, mostrouse convencido de que "todo o feo" que rodea a este asunto, que motivou ata un expediente á UE a España por non respectar as normas sobre independencia, límpao "a luz, dignidade, coraxe e o exemplo de loita que deron as vítimas" nun camiño para o que ofreceu o apoio da formación morada.

CRÍTICAS AOS GRANDES PARTIDOS

Desde o Grupo Mixto, o seu portavoz, José Sarrión, de IU, tamén expresou o seu máximo recoñecemento á plataforma de vítimas do accidente do Alvia, cuxos representantes estiveron presentes no debate, e cargou contra os grandes partidos políticos por traballar para parar a creación dunha comisión de investigación "absolutamente de xustiza" ante o accidente ferroviario máis grave da historia da democracia deste país.

Do mesmo xeito, o leonesista Luís Mariano Santos apoiou a proposición de Podemos desde o convencemento de que todos os partidos deben buscar a verdade e a transparencia neste asunto, "que é o importante". Santos apelou á sensibilidade nesa procura da verdade para saber os motivos polos que pasou mirando ao futuro para que este accidente non se repita.

No caso de Ciudadanos, o procurador David Castaño defendeu a necesidade de que alguén asuma responsabilidades, apelou á capacidade dos políticos para pedir perdón e dimitir e cuestionou os sucesivos vetos á investigación neste asunto e a falta de independencia.

"Máis que buscar culpables o que se buscan son responsables", explicou Castiñeiro na defensa da creación dunha comisión de investigación parlamentaria transparente e doutra de carácter técnico independente e, se é posible, con responsables europeos,. "Que polo menos a verdade salga á luz", reclamou.

PSOE: "NON PARA XOGAR Á POLÍTICA"

Por parte do grupo socialista, o procurador Celestino Rodríguez deu o voto a favor do seu grupo para cumprir coa palabra dada á plataforma de vítimas hai xa un ano e apoiou avanzar nunha investigación "puramente técnica e independente" para atopar respostas a un tema "suficientemente grave" como para non facer política con el.

Neste sentido, expresou o seu desexo para que as formacións políticas fagan das comisións de investigación ferramentas de traballo e non armas de destrución entre os partidos políticos. "Que sirvan de verdade para esclarecer feitos e non para xogar á política, chegarase a este punto máis pronto que tarde", sentenciou.