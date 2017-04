Falece un octoxenario tras envorcar un tractor en Oza-Cesuras (A Coruña)

Un octoxenario faleceu este mércores nun accidente de tractor rexistrado ao envorcar este vehículo e quedar o home atrapado debaixo no municipio de Oza-Cesuras (A Coruña).

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, o sinistro tivo lugar sobre as 13,28 horas deste mércores no lugar de Quintela, fronte ao cruzamento de Cuiña.

Foron mobilizados o GES de Curtis, así como o 061, que desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial, o helicóptero medicalizado con base en Santiago e persoal sanitario do centro de saúde de Oza-Cesuras.

No lugar do accidente foi atendido o paciente, o home S.C.V., de 84 anos de idade, que faleceu no punto, segundo confirmou o 061.