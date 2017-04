As vítimas do accidente do tren Alvia que ocorreu no barrio compostelán de Angrois en xullo de 2013 esperan que o paso dado este mércores polas Cortes de Castela e León sirva "de exemplo" para outras Cámaras autonómicas co obxectivo de lograr que finalmente se constitúa unha comisión de investigación sobre o sinistro no Congreso dos Deputados.

Así o destacou, en declaracións a Europa Press, Cristina Liras, membro do colectivo de afectados e nai dun dos falecidos. Das 80 persoas que perderon a vida na curva da Grandeira, 11 eran naturais de Castela e León.

Tanto Liras como o seu marido, Javier García Municio, asistiron ao debate da iniciativa proposta por Podemos, e que saíu adiante debido á abstención do PP, con 41 escanos, fronte aos 41 do resto dos grupos, que si apoiaron o texto, incluído o PSOE.

Respecto diso, Liras destacou a satisfacción e a alegría que supuxo ver como se daba o visto e prace ás súas dúas demandas: a comisión de investigación parlamentaria para depurar responsabilidades políticas e a elaboración dunha nova investigación independente sobre as causas do accidente. Sobre todo, como subliñou, despois de que o ano pasado frustrásese a súa aprobación no último momento.

Valorou, igualmente, a intervención e a implicación do portavoz de Podemos Pablo Fernández, que "choraba" cando, despois de que saíse adiante a proposición non de lei, foi abrazarse con integrantes da plataforma de vítimas.

"A ver se isto dá exemplo ao resto de Parlamentos, sobre todo ao de Galicia, onde se tentou pero parece que a cousa está difícil", concluíu esta afectada.