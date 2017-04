Colectivos ciclistas pontevedreses esixen a administracións melloras en infraestruturas e control para evitar mortes

Colectivos ciclistas pontevedreses esixiron ás administracións públicas, como municipios, a Xunta ou a Dirección Xeral de Tráfico (DXT) que sexan "prol activas" e melloren as infraestruturas e o cumprimento das normas para evitar mortes de usuarios de bicicletas nas estradas.

Os colectivos leron un comunicado na Praza de España de Pontevedra coincidindo coa celebración do Día Mundial da Bicicleta este 19 de abril, efeméride ante a que a Asociación Pedaladas tiña previsto realizar unha actividade de reivindicación da bicicleta e da mobilidade sustentable que foi suspendida polo atropelo que causou a morte ao ciclista Jorge Valcárcel o pasado 9 de abril cando circulaba pola PO-308.

No acto, en primeiro lugar, pediron á Xunta que non busque "escusas" e dote a PO-308 de beirarrúas e pasos de peóns. Ademais, reclamáronlle que sinalice a presenza de ciclistas e lembre aos condutores que deben adiantar respectando o metro e medio de distancia. "Que tome medidas de acougado de tráfico e adecue os tramos de travesía aos límites de velocidade correctos e que desatasque con urxencia os proxectos de senllas mixtas para ciclistas e peóns", reclamaron.

Así mesmo, esixiron á Xefatura Provincial de Tráfico que poña en marcha unha campaña de concienciación entre os condutores para que saiban como se adianta a un ciclista e que se implique de forma "real" na sanción ás condutas ilegais que pon en risco aos usuarios" da bicicleta.

Ademais, reclamaron ao Concello de Poio que poña en marcha unha campaña contra o estacionamento ilegal nesta localidade, xa que, segundo denunciaron, a través da súa propia Policía Local, o Consistorio ten "plena consciencia" de que os seus veciños "estacionan incumprindo a lei" e "creando situacións de perigo para peóns e ciclistas".

Nesa mesma liña, os colectivos ciclistas tamén dirixiron unha mensaxe aos condutores en xeral para que "asuman que usar un automóbil é unha gran responsabilidade" e que, a certas idades, "dispáranse os sinistros con ciclistas implicados".

Así, consideraron que "non é razoable" que a renovación da licenza de condución sexa un "mero trámite" no psicotécnico e non se esixa convalidar un mínimo de coñecementos. "Debemos reciclarnos e a DXT debe asegurarse de que os que teñen unha licenza de condución teñan capacidades e formación acreditada", consideraron.

DEMANDAS Á DXT

Segundo avanzaron, estas suxestións van ser entregadas en man ao director da Dirección Xeral de Tráfico, Gregorio Serrano, no congreso Ibérico da Bicicleta en Zaragoza o día 27 de abril. "Non é azar que os últimos atropelos a ciclistas tivesen como protagonista a un condutor cunha idade moi avanzada e que claramente descoñecía a normativa", manifestaron no comunicado.

"Xa está ben, fagamos algo para parar tanto dor, non máis bicicletas brancas, non máis bágoas", finaliza este escrito.

Os colectivos ciclistas compareceron ante os medios diante da estatua dos Heroes de Ponte Sampaio en Pontevedra, cunha bicicleta branca que representa o loito no mundo ciclista e lembra aos usuarios falecidos, tal e como explicou o portavoz de Pedaladas, Quique Pérez.

Segundo lembrou Pérez, este próximo sábado o ciclista falecido fai dez días debería saír a correr a proba ciclista do Catro Picos, para a cal adestraba o día do sinistro. Por iso, avanzou que este sábado está bicicleta branca estará presente durante toda a proba deportiva e para a semana acompañará ás outras tres bicicletas brancas da avenida de Marín, como "un gran sinal que lles pide á condutores precaución e respecto".