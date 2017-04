A Xunta convida á sociedade a sumarse ás iniciativas para fomentar a reciclaxe e o consumo responsable

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio convidou á cidadanía a adoptar comportamentos e hábitos de consumo que contribúan a reducir os residuos e prolongar a vida útil dos produtos.

Así o explicou a directora xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, Cruz Ferreira, que este mércores visitou o trailer expositivo da campaña itinerante 'Oportunidades Galicia. Separemos ben, reciclemos mellor', situado na Alameda de Santiago.

Este proxecto permanecerá neste parque compostelán ata o vindeiro venres co obxectivo de chamar a atención do público sobre a necesidade de preservar o medio ambiente mediante unha participación activa no sistema de recollida selectiva.

A Consellería destacou que lidera esta iniciativa en colaboración con Sogama e Ecoembes, que, ademais da instalación dun trailer expositivo, ofrece diversas actividades lúdico-didácticas a través das cales persoal especializado informará o público sobre a correcta separación dos residuos domésticos e os hábitos e comportamentos que poden adoptar para incrementar as taxas de reciclaxe, prolongar a vida útil dos produtos e fomentar a economía circular.

Ademais, segundo explicou a directora xeral, facilítanse ferramentas para a correcta segregación dos residuos por tipoloxías e o seu depósito nos colectores correspondentes: amarelo, para latas, briks e envases; azul, para papel e cartón; e o verde para a fracción resto, que Sogama converte en electricidade.

Na súa visita, a directora xeral estivo acompañada polo presidente de Sogama, Javier Domínguez; así como pola xerente de Ecoembes, Susana Revolta, quen coincidiron en destacar a importancia deste tipo de iniciativas para contribuír á xestión sustentable dos residuos.

Tras a súa visita a Santiago, o trailer expositivo viaxará a outras das principais cidades galegas, como Ferrol, Ourense ou Lugo, onde se organizarán actividades similares.