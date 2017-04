Lídia Senra viaxa a Estonia para coñecer os desafíos do desenvolvemento rural no Báltico

A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda (AGEe), Lídia Senra, viaxou a Estonia para coñecer os desafíos no Báltico cara á próxima reforma da Política Agraria Común (PAC).

Lídia Senra desprazouse esta semana a Estonia para asistir, como parte dunha delegación da Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo á conferencia internacional Agroforum Mare Balticum e á feira agrícola Maamees, a maior dos Estados Bálticos.

A visita, que arrincou este martes e prolongarase ata o xoves, realízase no contexto da próxima presidencia estona do Consello da Unión Europea entre xullo e decembro de 2017. O eixo central da viaxe é o papel da agricultura no desenvolvemento rural co horizonte posto na próxima reforma da Política Agraria Común (PAC).

A delegación, formada por eurodeputados da Comisión de Agricultura do Parlamento Europeo, busca coñecer as prioridades da presidencia estona ante o futuro da PAC, as cadeas de distribución ou o regulamento Ómnibus nunha serie de encontros con membros do Parlamento deste país bálticos.