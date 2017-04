Un membro da subcomisión da hepatite C e dous xestores do CHUS e do Chuac declararán como testemuñas o 26

Un membro da subcomisión de farmacia que abordaba a subministración dos tratamentos da hepatite C e os xestores que ocupaban, respectivamente, a dirección de Recursos Económicos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) foron citados a declarar como testemuñas o próximo 26 de abril.

Segundo informaron a Europa Press fontes da causa, Santiago Tomé M., membro da subcomisión e hepatólogo do CHUS, acudirá o 26 ao Xulgado de Instrución Número 3 de Santiago, cuxo titular Andrés Lago pedira previamente identificar a todos os membros do órgano que se encargaba de autorizar os tratamentos da hepatite C.

O xuíz pediu formalmente esta identificación despois das últimas declaracións xudiciais en febreiro dos dous cargos do Sergas (Félix Rubial e Carolina González-Criado) investigados no marco deste caso por supostos delitos de prevaricación e homicidio imprudente. No foco está a morte de seis afectados por hepatite C.

Tras esta comparecencia, o xerente da área sanitaria de Vigo e exresponsable de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial, defendeu ante os medios que o Servizo Galego de Saúde (Sergas) actuara de forma "dilixente" en todos os casos de hepatites C e negou "dilación" por motivos económicos.

Ata agora, ademais dos dous altos cargos --tamén membros da subcomisión de tratamento e con calidade de investigados na causa--, declarou no xulgado, como testemuña, a exdirectora de Procesos Asistenciais do complexo hospitalario de Santiago.

CONTACTOS COS FAMILIARES DAS VÍTIMAS

Agora, o mércores da semana próxima, ademais de Santiago Tomé M., que, segundo as fontes consultadas por Europa Press, era o médico dunha das vítimas que está no foco, tamén deberán declarar como testemuñas a que era directora de Recursos Económicos do CHUS, María José L.R., e Emilio C.F., que ocupaba o mesmo posto no Chuac.

As mesmas fontes ratificaron que, conforme ordenara o xuíz, producíronse contactos por parte das forzas policiais coas familias das vítimas, co fin de ofertarlles o exercicio das accións legais que consideren oportunas.