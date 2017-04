Os Bombeiros de Lugo sufocan un incendio nun piso que obrigou a cortar o tráfico nunha rúa

Os Bombeiros de Lugo foron mobilizados para sufocar un incendio rexistrado este mércores nun piso, que obrigou a cortar unha rúa ao tráfico.

Segundo informou o Concello de Lugo, ás 12,00 horas deste mércores recibiuse o aviso do 112 de que se produciu un incendio no inmoble situado no número 20 da rúa Yáñez Rebolo.

Ao lugar acudiu unha patrulla da Policía Local que á súa chegada constatou que estaban os bombeiros para proceder á extinción do lume que se orixinou no segundo esquerda, polo que procederon a cortar o viario ao tráfico ata que ás 12,35 horas quedou sufocado o incendio.

A propietaria do inmoble manifestou que efectuara unha demanda por desafiuzamento aos inquilinos que supostamente abandonaran recentemente a vivenda e as mesmas fontes municipais apuntaron que "se sospeitaba que accedese á mesma algún ocupa".