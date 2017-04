A Xunta elaborará un proceso asistencial integrado para os pacientes con Esclerose Lateral Amiotrófica

A Xunta de Galicia informou este mércores de que vai elaborar un proceso asistencial integrado para os pacientes con Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A Xunta elaborará proceso asistencial para pacientes eon ELA. | Fonte: Europa Press

O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, así como o titular de Política Social, José Manuel Rey Varela, reuníronse este mércores na sede do Sergas en Santiago con representantes da Fundación Francisco Luzón-Unidos contra a ELA, creada para axudar a mellorar a vida dos pacientes de Esclerose Lateral Amiotrófica e impulsar a investigación desta enfermidade.

Na reunión acordouse traballar nun acordo marco de colaboración para a realización dun proceso asistencial integrado destinado á atención dos pacientes con ELA, así como para o fomento da investigación, difusión e mellora asistencial das persoas que padecen esta enfermidade.

No encontro no Sergas tamén estivo presente o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Jorge Aboal Viñas, e o subdirector xeral de Planificación e Programas Asistencial, Alfonso Alonso Fachado.

Pola súa banda, en representación da Fundación Francisco Luzón asistiron á reunión a directora de Relacións Sociosanitarias, May Escobar, e a coordinadora de asociacións, Domarís Domínguez.