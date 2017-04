O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, negou que a raíz do traslado do 112 ao municipio pontevedrés da Estrada a pasada noite produciuse algunha "incidencia", un extremo denunciado leste mesmo mércores pola presidenta do comité de empresa da central de emerxencias, Isabel Moares.

"Todos temos que felicitarnos de que non houbese ningunha incidencia", sostivo Rueda, quen agradeceu "a responsabilidade de todos os profesionais que estiveron a traballar, non só esta noite senón nos meses anteriores, para que todo saíse ben".

Co funcionamento "a pleno rendemento" do centro da Estrada, tal e como destacou o mandatario autonómico, Galicia "dispón dun centro tecnoloxicamente pioneiro e dotado coas últimas tecnoloxías" para atender as emerxencias.

Supón, segundo as súas propias palabras, poder dar resposta "inmediata" ás alertas que se reciban, no canto de que se atrasen "certo tempo". "Pode ser a diferenza entre salvar unha vida ou non", comparou, á vez que destacou que os investimentos en emerxencias poden non ser "as máis visibles" pero si "as máis agradecidas" cando se necesiten.

"TOTAL NORMALIDADE"

En paralelo, a Xunta respondeu ás afirmacións da presidenta do comité de empresa asegurando que o traslado se fixo "con total normalidade, segundo o previsto" e que "non se produciu ningún erro informático" no centro da Estrada.

Con todo, lembrou que "os sistemas estaban duplicados", de modo que se houbese algún fallo o centro de Santiago reforzaría "a seguridade do operativo".

E, tras recalcar que "se está cumprindo rigorosamente a resolución xudicial" relativa aos servizos mínimos, dixo que espera que a empresa "poida chegar a un acordo nas negociacións" co persoal sobre as súas cuestións laborais.

A pesar diso, puxo en valor que "a Xunta se reuniu ata en sete ocasiones, sempre que foi requirida, cos representantes dos traballadores para falar das condicións do traslado".