A Xunta investiu case 120.000 euros no arranxo de tres pontes no municipio coruñés de Frades

A Consellería do Medio Rural investiu case 120.000 euros en varias obras de mellora de tres pontes afectadas polas riadas no municipio coruñés de Frades.

A titular do departamento autonómico, Ángeles Vázquez, visitou este mércores as actuacións acompañada polo director xeral de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois.

As obras enmárcanse no Plan de emerxencias para a mellora, arranxo e posta en valor de camiños municipais 2016 que, segundo destacou a Xunta, xa permitiu actuar en 12 concellos coruñeses, cun investimento total de 654.027,4 euros en toda a provincia. No conxunto de Galicia o orzamento superou os 2,8 millóns.

Os fondos achegados pola Consellería serviron para pavimentar e mellorar diferentes infraestruturas danadas por riadas e outros factores climatolóxicos adversos. Entre eles, no municipio de Frades actuouse na ponte de Xeza (Mesón), nun pontón na pista que une Reboredo e Os Carballos, así como noutra ponte no lugar de Raselo.