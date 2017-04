Protección Civil alerta por forte temporal marítimo no noroeste e sur peninsular

A dirección xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, de acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), alerta por forte temporal marítimo no noroeste e sur peninsular.

Temporal Santander. Ondas. Ondada. Vento. Mar. Marea. Alerta. | Fonte: Europa Press

En concreto, espérase que, este mércores 19 de abril, a forte ondada afecte especialmente á provincia da Coruña e á zona do Estreito, estendéndose o xoves a todo o litoral andaluz. Doutra banda, prevense treboadas intensas nas próximas horas no sur de Castela e León, norte de Estremadura e sur da Comunidade de Madrid, que poderían ser en forma de sarabia.

Ademais, os ventos en terra serán moi fortes este xoves no sur de Andalucía, onde os refachos de vento poderían alcanzar 100 quilómetros por hora na provincia de Cádiz.

Por este motivo, ante os ventos na costa, Protección Civil recomenda que, se se atopa en zonas marítimas, hai que procurar afastarse da praia e doutros lugares baixos que poidan ser afectados polas elevadas mareas e ondadas que adoitan xerarse ante a intensidade de ventos fortes.

Ademais, aconsella non pór en risco a vida por tentar captar imaxes espectaculares e lembra que o mar adquire condicións extraordinarias nestas situacións. Así mesmo recomenda evitar estacionar os vehículos en zonas que poidan verse afectadas a ondada.

Ante o risco de treboadas indica que, aínda que o perigo das treboadas para as persoas prodúcese, fundamentalmente, en campo aberto nos núcleos urbanos tamén hai perigo de caída de raios, polo que é conveniente colocarse preto dos edificios para protexerse.

En caso de ir conducindo, sinala que un vehículo pechado pode ser un bo refuxio e, se se está no campo, aconsella evitar correr e permanecer en lugares elevados, como os altos dos outeiros, cristas ou divisorias, e non refuxiarse baixo as árbores e afastarse de aramados e obxectos metálicos.

Ante fortes ventos, convén asegurar portas, xanelas e todos aqueles obxectos que poidan caer á vía pública; afastarse de cornixas, árbores, muros ou edificacións en construción e guindastres que poidan desprenderse. Tamén convén absterse de subir ás estadas sen as adecuadas medidas de protección.

Se se vai conducindo, pide extremar as precaucións, especialmente na saída de túneles, adiantamentos e cruzamento con vehículos pesados en estradas de dobre sentido, e prestar atención ante a posible presenza de obstáculos na estrada.