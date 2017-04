Abren o xuízo oral contra o ex delegado da Xunta en Ourense por malversación, falsidade documental e fraude

O Xulgado de Instrución número uno de Ribadavia (Ourense) decretou a apertura do xuízo oral contra o ex delegado da Xunta en Ourense Rogelio Martínez por delitos de malversación de caudais públicos, falsidade documental e fraude de subvencións da Unión Europea (UE) cando foi alcalde de Arnoia.

Os feitos remóntanse a 1999, por mor da presentación dun proxecto de construción dunha planta de biomasa no Concello de Arnoia ao amparo do Plan Leader II, no que era alcalde nese momento, por un importe de 13 millóns de pesetas (78.131,57 euros) e que finalmente non chegou a executarse.

A acusación sinala a responsabilidade de Rogelio Martínez ao considerar que como alcalde de Arnoia e presidente do Grupo de Acción Local "CEIVAM", encargado da xestión das axudas da UE, é autor dun delito de prevaricación.

O escrito da acusación popular considera que o ex delegado da Xunta sabía que os promotores da estación de biomasa non cumprían os requisitos para acceder ás subvencións e que non destinaran os recursos necesarios para a execución material do proxecto.

APERTURA DO XUÍZO ORAL

O escrito de apertura de xuízo oral, despois de máis de dez anos de instrución, sinala que a vista se celebrará na sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense. Aínda non hai data.

Con todo, o texto decreta o "sobresemento" da acusación contra Rogelio Martínez por un delito continuado de prevaricación, tal e como pedía a acusación particular, a raíz do auto da Audiencia Provincial de Ourense de novembro de 2011.

Deste xeito, Martínez será xulgado polos delitos de malversación de caudais públicos e, fundamentalmente, falsidade documental e fraude de subvencións.

A acusación popular reclama polo delito de falsidade en documento público, seis anos de prisión e unha multa de 24 meses a razón de 50 euros por día, ademais da pena de inhabilitación especial por seis anos. Esta mesma pena reclámase para outras dúas persoas implicadas no caso.

Polo delito de fraude de subvencións solicita para Rogelio Martínez, como presidente de CEIVAM, e para outras dúas persoas cinco anos de prisión e unha multa do "séxtuplo" da contía defraudada.

Polo delito de malversación de fondos públicos reclama para o ex presidente de CEIVAM e outro tres persoas seis anos de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 anos. Subsidiariamente reclama unha multa de 12 meses a razón de 50 euros ao día e inhabilitación especial para cargo ou emprego público e dereito a voto por cinco anos.

A ACUSACIÓN POPULAR

O caso orixinouse por mor dunha denuncia do BNG que posteriormente contou no respaldo do Grupo socialista. Durante anos a Fiscalía solicitou o arquivo da causa. Os nacionalistas renunciaron á acusación. A acusación popular recae na Asociación para ou Progreso do Ribeiro.

Desde a Asociación par ou Progreso do Ribeiro resaltouse que "se tivo que vencer numerosos atascos para que estes feitos sexan xulgados nos tribunais", cando se4 trata de delitos que "deberían perseguir de oficio a Fiscalía e as instancias públicas".