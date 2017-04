O grupo Sheela Na Gig fará na súa cita en Córdoba unha viaxe musical a Irlanda, Galicia e aos Estados Unidos

A Fundación Cajasol pon punto e final este xoves á que xa é a terceira edición consecutiva do ciclo de concertos 'Músicas na primavera', neste caso coa actuación do grupo Sheela Na Gig, que presenta en directo o seu álbum 'There And Back', un repertorio composto por músicas de ambas as beiras do Atlántico Norte onde a música irlandesa e a música colonial norteamericana combínanse, mostrando os seus nexos de unión e as súas distintas evolucións nos últimos 200 anos.

Cartel do ciclo 'Músicas na primavera' | Fonte: Europa Press

O repertorio, segundo informou a Fundación Cajasol, consistirá nunha mestura ecléctica e colorista mediante a que os membros deste grupo fan gala dun gran dominio interpretativo e realizan unha viaxe musical a Irlanda, Galicia e aos Estados Unidos.

Sheela Na Gig revelouse como unha das formacións máis sólidas do panorama nacional especializadas no folk do arco atlántico. A súa presenza é requirida nos máis representativos festivais, tanto de España, como de Portugal, e as súas colaboracións cos máis influentes músicos internacionais deste xénero son numerosas.

Con dous álbums editados e unha longa experiencia en directo, Sheela Na Gig converteuse nunha banda imprescindible para o afeccionado á música folk e celta.

O concerto ten este xoves 20 de abril, ás 20,30 horas, na sede da Fundación Cajasol en Córdoba e a entrada será libre ata completar o aforamento.