O portavoz do BNG de Santiago, Rubén Cela, cualificou de "cortina de fume" o anuncio do alcalde, Martiño Noriega, de levar á Fiscalía a xestión anterior dos centros socioculturais cando, segundo lembrou, "levan un ano sen soporte legal nin contractual".

Para Rubén Cela, un goberno municipal "non só ten a lexitimidade, senón a obrigación de acudir á Xustiza ordinaria no caso de detectar calquera tipo de práctica irregular ou que intencionadamente causase un prexuízo grave para a institución".

Con todo, desde o punto de vista do portavoz municipal do Bloque, "non é esa a motivación do goberno de Compostela Aberta á hora de levar á Fiscalía a xestión dos centros en épocas pasadas".

Así, aínda que Rubén Cela recoñeceu que existiron problemas na execución práctica deste contrato "desde o punto de vista da diferenciación clara de onde terminaban as funcións do Concello e onde empezaban as da empresa adxudicataria", asegurou que, "sen dúbida", a "maior das irregularidades na xestión dos centros socioculturais produciuse este último ano co goberno de Compostela Aberta".

Deste xeito, denunciou que Compostela Aberta "vulnerou o espírito e a letra da Lei de Contratos do Sector Público" ao "conceder a dedo a xestión dos centros socioculturais durante máis dun ano por un valor superior ao millón de euros".

"Isto non é unha irregularidade administrativa, é unha ilegalidade manifesta que se consuma todos os meses co levantamento dun reparo de intervención municipal para pagar unha factura mensual de 80.000 euros", censurou.