O Concello de Santiago puxo en marcha un Observatorio Municipal de Igualdade de Xénero co obxectivo de detectar as "brechas de xénero que existen no municipio" para "deseñar" políticas públicas enfocadas a cada caso concreto.

Observatorio de Igualdade de Xénero | Fonte: Europa Press

Así o anunciou este mércores a concelleira de Igualdade, Marta Lois, quen destacou que é a primeira vez na historia que Santiago conta cunha ferramenta deste estilo, impulsada desde a administración pública. Ademais disto, este Observatorio é "pioneiro en Galicia", xa que só A Coruña conta cun proxecto destas características.

O Observatorio traballará sobre "tres grandes liñas de acción" que pasan pola investigación, a coordinación e a participación e a formación.

Na súa constitución, fíxose un fondo traballo de recompilación de información existente sobre as condicións de vida das mulleres e homes na cidade e en diferentes ámbitos, como a violencia machista, o acceso e uso de recursos económicos, o acceso ao poder político e económico, o acceso á educación, formación e coñecemento ou a participación social e política, entre outras cuestións.

A continuación, creáronse mesas técnicas de traballo para monitorar e facer un seguimento das políticas municipais desde unha perspectiva de xénero. Ademais, desde o Consistorio quere fomentarse tamén a participación e a implicación da sociedade civil na visibilización das brechas de xénero que se reproducen na vida diaria da cidade e ofrecer instrumentos e ferramentas formativas que faciliten a incorporación de dinámicas de traballo baseadas na igualdade de xénero.