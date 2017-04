Identifican a dúas viguesas por furtar nun supermercado produtos de drogaría e perfumaría por valor de case 130 euros

Axentes da Policía Local de Vigo identificaron a dúas veciñas da cidade de 31 e 41 anos como presuntas autoras do furto nun supermercado de varios efectos de drogaría e perfumaría, valorados en total en case 130 euros.

Tal e como informou a Policía Local, os feitos ocorreron sobre as 19,30 horas deste martes en Travesía de Vigo, onde supostamente dúas mulleres de etnia xitana colleran varios produtos de drogaría nun supermercado e habíanse ido correndo, sendo perseguidas pola encargada.

Pouco despois, unha dotación policial localizou a dúas mulleres que coincidían coas características das denunciadas, polo que procedeu a interceptalas, descubrindo que portaban dous carriños de compra con diversos produtos de drogaría e perfumaría dos que non puideron xustificar a súa procedencia.

Pola súa banda, a encargada do supermercado identificou as mulleres como autoras do furto e recoñeceu os efectos subtraídos.

Segundo explico, as mulleres foron sorprendidas cando introducían os produtos nos seus carros de compra, e tras iniciar un forcexo polo que conseguiron recuperar algúns produtos, as mulleres fuxiron, sendo seguidas pola encargada.

Por todos iso, as dúas mulleres, S.J.M, de 31 anos e nada en Lugo, e C.S.M, de 41 anos e nada en Poio (Pontevedra), á cal tamén lle constaba unha orde xudicial de investigación de domicilio e paradoiro por outro furto, foron identificadas como presuntas autoras dun delito leve de furto.