Popular acumula unha subida do 12,1% en dúas xornadas e coloca as súas accións en 0,685 euros

As accións de Banco Popular acumularon unha subida do 12,1% nas dúas últimas xornadas bolsistas e conseguiron colocarse nos 0,685 euros, preto do nivel dos 0,734 euros aos que pecharon o día 10 de abril, cando o presidente da entidade, Emilio Saracho, abriu a porta a unha nova ampliación de capital, sen descartar operacións corporativas.

En concreto, os títulos da entidade repuntaron un 5,5% na sesión deste mércores, ata os 0,685 euros, convertendo ao valor no mellor dun Ibex 35 que pechou cunha ganancia do 1,03%.

Este rebote prodúcese tras as bruscas caídas rexistradas despois da xunta ordinaria de accionistas, que fixeron que o prezo dos títulos pasase dos 0,81 euros do venres 7 de abril aos 0,61 euros do día 13 de abril.

Hai tempo que o valor se ve sometido a fortes vaivéns en Bolsa, afectado os cambios no seu consello de administración, a revisión dos seus plans estratéxicos, os cambios no seu rating ou as recomendacións de analistas.

A pesar da súa complicada situación actual --Saracho xa manifestou que o banco está abocado a ampliar capital novamente--, o supervisor entende que o banco é solvente e non ten problemas de liquidez, segundo asegurou en varias ocasións o ministro de Economía, Luís de Guindos.

Con todo, Popular aínda ten que facer fronte aos ataques baixistas, que aumentaron as súas posicións curtas ata o máximo histórico do 12,19% do seu capital total.