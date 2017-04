Case 70.000 persoas visitaron en Semana Santa un espazo natural protexido en Galicia, un 40% máis que en 2016

Case 70.000 persoas visitaron un espazo natural protexido en Galicia durante Semana Santa, segundo informou a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, nunha rolda de prensa na que concretou a afluencia de viaxeiros que se desprazaron ata os parques naturais e o Monumento Natural da Praia das Catedrais.

Praia das Catedrais en Lugo | Fonte: Europa Press

Díaz destacou que o número de visitantes aumentou nun 42 por cento en relación a 2016, ao pasar de 48.183 na Semana Santa do ano pasado a 68.747 en 2017, e detallou que 25.824 persoas achegáronse aos parques naturais, 18.440 visitaron unha do catro illas do Parque Natural Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas e 24.483 accederon ás Catedrais.

Na rolda de prensa, subliñou o incremento porcentual do Parque do Invernadoiro, de case un 60 por cento, ao pasar de 163 visitantes a 259.

Tamén é destacable o incremento que rexistraron o parque das Fragas do Eume, con 3.635 persoas máis, ao pasar de 13.080 a 16.715, e de Corrubedo, que computou 4.395 visitas fronte ás 3.325 en 2016 o que implica un aumento de 1.070 persoas.

Así mesmo, os parques Monte Aloia e Xurés superaron a barreira dos 2.000 visitantes nesta Semana Santa, o que representa un incremento dun 11 por cento e un 17 por cento, respectivamente. Cíes segue sendo a illa do Parque Nacional máis visitada, pero Cortegada rexistra o maior incremento cun 248 por cento máis que no período de 2016.

DISPOSITIVO PARA O 1 DE MAIO

A Xunta informou de que disporá un operativo especial para facilitar a visita ao Monumento Natural da Praia das Catedrais durante a ponte do 1 de maio, pero non será necesario expedir reserva para baixar ao areal.

Así, habilitarase persoal para ordenar o tráfico e tamén haberá técnicos para facilitar información aos visitantes.