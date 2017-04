As deputadas de En Marea Eva Solla e Luca Chao anunciaron a presentación de iniciativas no Parlamento para esixir á Xunta que adopte medidas para acabar coas "deficiencias" materiais e de persoal no Centro de Atención ás Persoas con Discapacidade (CAPD) da Coruña.

Así o expuxeron tras visitar o centro e abordar cos traballadores a situación. Entre outras medidas, consideraron necesario aumentar o persoal para dar cobertura nos casos de baixas, vacacións ou incapacidades temporais. "Para 83 residentes, só hai dous fisioterapeutas en media xornada", citou como exemplo Eva Solla.

Tamén denunciaron a "deterioración" das instalacións e como exemplos citaron a existencia de problemas de filtracións de auga e pingueiras. Así, lembraron que "en dúas ocasións este ano desprendéronse parte do teito" e subliñaron que isto pon "en perigo" aos traballadores e aos usuarios

Na mesma liña, avanzaron a súa intención de levar ao Parlamento a demanda dun aparcadoiro para que dea "solución" a unha reclamación dos traballadores. "É prioritario para dar resposta a un problema que vén de anos atrás e que se segue sen resolver", sentenciou Eva Solla a este respecto.