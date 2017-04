A Cámara urxe a Fomento a elaborar un plan de actuacións para eliminar os puntos negros das estradas galegas

O Parlamento aprobou este mércores por unanimidade pedir á Xunta que se dirixa ao Ministerio de Fomento para que elabore un plan de actuacións encamiñado a eliminar os puntos negros das estradas estatais na comunidade galega.

Foi en comisión parlamentaria a instancias do deputado do BNG Luís Bará, e a súa proposición non de lei concitou o respaldo dos demais grupos (PPdeG, En Marea e PSdeG).

Ademais, aprobouse, só con abstencións, unha iniciativa do PPdeG para requirir á Xunta que "estude" as medidas "oportunas" para mellorar a seguridade viaria da estrada LU-664 no tramo da rolda María Emilia Casas Baamonde de Monforte.