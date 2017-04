O presidente provincial do PP da Coruña, Diego Calvo, destacou que os populares están xa centrados nas eleccións municipais de 2019 e avanzou o obxectivo de que, "a un ano e medio da cita electoral", estean elixidos "o cento por cento dos candidatos", co fin de que fagan os seus equipos e programas.

Diego Calvo | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista coa Radio Galega, preguntado acerca de se os presidentes locais deberían ser tamén os candidatos ás alcaldías en 2019, replicou que "non hai unha obrigatoriedade pechada". "Nós estipulamos que, de ser posible, os presidentes locais deben ser candidatos, pero non ten que ser. É unha forma de ter un partido ordenado, pero non é obrigatorio", recalcou.

Ante o congreso do PP na cidade da Coruña, ao que presentaron candidatura a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, e o exdiputado Javier Escribano, Calvo non quixo pronunciarse. Si asegurou que está "moi contento" despois do seu primeiro ano como presidente provincial do PP da Coruña e apuntou que agora o traballo céntrase nas próximas municipais.

Ao tempo, criticou os gobernos das mareas en Ferrol, A Coruña e Santiago, e denunciou que en todas as cidades "hai unha parálise". "Cando teñen un problema, crean unha polémica para tapar ese problema", esgrimiu.

IMAXE DE RAJOY

En clave estatal, Calvo minimizou a importancia da citación do presidente do Goberno e líder do PP, Mariano Rajoy, como testemuña no marco da 'Gürtel' e augurou que non achegará "ningunha información relevante".

Así mesmo, defendeu que a imaxe do presidente do Goberno non se verá afectada. "Cando un leva tantos anos gobernando e traballando... Creo que a imaxe é a do traballo feito durante anos. Un momento determinado non enturba a vida política dunha persoa como Mariano Rajoy", resolveu.